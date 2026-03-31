Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petroleiro russo chega a porto cubano apesar do bloqueio americano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/03/2026 09:38

compartilhe

SIGA

Um petroleiro russo chegou nesta terça-feira (31) ao porto de Matanzas, no oeste de Cuba, com o primeiro carregamento de petróleo bruto que a ilha recebe após quase três meses de bloqueio de fato por parte dos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O navio "Anatoly Kolodkin", alvo de sanções americanas e carregado com 730.000 barris de petróleo bruto, entrou no porto de Matanzas por volta das 8h15 locais (9h15 de Brasília), segundo uma equipe da AFP no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rd/lt/nn/fp-jc

Tópicos relacionados:

cuba eua politica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay