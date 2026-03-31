Petroleiro russo chega a porto cubano apesar do bloqueio americano

Um petroleiro russo chegou nesta terça-feira (31) ao porto de Matanzas, no oeste de Cuba, com o primeiro carregamento de petróleo bruto que a ilha recebe após quase três meses de bloqueio de fato por parte dos Estados Unidos.

O navio "Anatoly Kolodkin", alvo de sanções americanas e carregado com 730.000 barris de petróleo bruto, entrou no porto de Matanzas por volta das 8h15 locais (9h15 de Brasília), segundo uma equipe da AFP no local.

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