Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe do Pentágono diz que próximos dias serão decisivos na guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/03/2026 09:38

compartilhe

SIGA

Os próximos dias da guerra com o Irã serão "decisivos", afirmou nesta terça-feira o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que revelou ter visitado, no fim de semana passado, as tropas americanas no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os próximos dias serão decisivos. O Irã sabe disso e praticamente não há nada que possa fazer militarmente a respeito", disse Hegseth em uma entrevista coletiva, a primeira em quase duas semanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

es-wd/jz/nn/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay