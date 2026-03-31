Chefe do Pentágono diz que próximos dias serão decisivos na guerra
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Os próximos dias da guerra com o Irã serão "decisivos", afirmou nesta terça-feira o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que revelou ter visitado, no fim de semana passado, as tropas americanas no Oriente Médio.
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"Os próximos dias serão decisivos. O Irã sabe disso e praticamente não há nada que possa fazer militarmente a respeito", disse Hegseth em uma entrevista coletiva, a primeira em quase duas semanas.
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