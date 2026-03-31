Trump critica França por ser 'pouco útil' na guerra contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump, criticou a França nesta terça-feira (31) ao afirmar que o país tem sido "muito pouco útil" na guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"A França não autorizou que aviões com destino a Israel, carregados com suprimentos militares, sobrevoassem o território francês. A França tem sido MUITO POUCO ÚTIL em relação ao 'Açougueiro do Irã', que foi eliminado com sucesso!", publicou Trump na plataforma Truth Social.

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