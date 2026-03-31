Exército israelense diz que está preparado para continuar a guerra por várias semanas
compartilheSIGA
O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (31), que está preparado para continuar a guerra com o Irã por várias semanas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Algumas horas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o país alcançou mais da metade de seus objetivos militares contra a República Islâmica.
"Metade do caminho está claramente superada. Mas não quero estabelecer um calendário", declarou o chefe do Executivo ao canal conservador americano Newsmax.
Ele acrescentou que falava "em termos de missões e não necessariamente em termos de duração".
Questionado por um jornalista sobre a posição do Exército israelense, o porta-voz internacional das Forças Armadas, tenente-coronel Nadav Shoshani, indicou que a continuidade das operações depende das decisões dos dirigentes políticos.
"Estamos preparados para continuar nossas operações pelas próximas semanas", afirmou em uma entrevista coletiva on-line.
"Temos objetivos para isso, munições, efetivos, e os dirigentes decidirão", ressaltou.
O Oriente Médio é cenário, desde 28 de fevereiro, de uma guerra desencadeada pelos bombardeios conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que responde com lançamentos de mísseis e drones contra Israel e a vários países do Golfo.
O presidente americano, Donald Trump, calculou inicialmente entre quatro e seis semanas de duração das operações militares.
O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, considerou na segunda-feira que a guerra duraria ainda "semanas", em vez "de meses", e se declarou otimista sobre a possibilidade de poder trabalhar com elementos dentro do governo iraniano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
acc-anr/mj/sg/eg/dbh/fp/aa