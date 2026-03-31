Chefe da UNRWA pede investigação sobre as mortes de centenas de funcionários em Gaza
compartilheSIGA
O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, pediu nesta terça-feira(31) uma investigação sobre as mortes de mais de 390 funcionários da UNRWA durante a guerra em Gaza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Acredito que precisamos de um painel... um painel de especialistas de alto nível para investigar o assassinato de nossos funcionários", disse Lazzarini a jornalistas em Genebra, no último dia de seu mandato como chefe da agência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ag/nl/clr/erl/dbh/jc