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Chefe da UNRWA pede investigação sobre as mortes de centenas de funcionários em Gaza

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AFP
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Repórter
31/03/2026 07:26

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O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, pediu nesta terça-feira(31) uma investigação sobre as mortes de mais de 390 funcionários da UNRWA durante a guerra em Gaza. 

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"Acredito que precisamos de um painel... um painel de especialistas de alto nível para investigar o assassinato de nossos funcionários", disse Lazzarini a jornalistas em Genebra, no último dia de seu mandato como chefe da agência.

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ag/nl/clr/erl/dbh/jc

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