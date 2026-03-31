Chefe da junta militar de Mianamr dá mais um passo rumo à presidência

O chefe da junta militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, foi eleito vice-presidente nesta terça-feira (31) pela Câmara Baixa do Parlamento, o que representa mais um passo rumo à presidência para o general golpista.

Min Aung Hlaing, de 69 anos, é governante de fato desde que o Exército derrubou, em 2021, o governo da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que foi detida e teve seu partido dissolvido, crise que desencadeou uma guerra civil.

Após cinco anos à frente do país com mão de ferro, o general supervisionou eleições altamente restritivas, que criminalizaram qualquer protesto ou crítica ao pleito e que, em janeiro, resultaram em uma vitória esmagadora dos partidos alinhados aos militares.

Uma fonte parlamentar anunciou nesta terça-feira que Min Aung Hlaing obteve 247 votos, dos 260 deputados presentes, para se tornar um dos três vice-presidentes que serão nomeados esta semana. Dos três vices designados, um será eleito presidente.

Muitos países e observadores internacionais denunciaram a medida como uma manobra para transferir o poder do Exército para Min Aung Hlaing, sob a aparência de um governo civil.

Segundo a Constituição de Mianmar, Min Aung Hlaing é obrigado a abandonar suas funções militares para virar presidente.

Na segunda-feira, ele foi substituído no cargo de comandante das Forças Armadas por um de seus aliados, Ye Win Oo, ex-chefe da inteligência militar.

Mianmar é cenário de uma guerra civil desde o golpe de Estado de 2021, quando ativistas pró-democracia pegaram em armas contra a junta militar, acompanhados por movimentos armados de minorias étnicas que há muito tempo se opõem ao poder central.

Não há um balanço oficial de vítimas e as estimativas variam amplamente. Segundo o grupo de monitoramento ACLED, mais de 90 mil pessoas dos dois lados morreram no conflito.

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