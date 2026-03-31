Agências de notícias da Coreia do Norte e da Rússia anunciam aliança

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte, KCNA, e sua homóloga russa, a TASS, concordaram em combater o que chamaram de "desinformação" divulgada por seus "inimigos" em meio a uma "guerra de informação", anunciaram as duas nesta terça-feira (31).

Os governos ocidentais acusam com frequência a Rússia de divulgar informações falsas, tanto na internet como na imprensa tradicional. Ao lado da Coreia do Norte, o país ocupa um dos últimos lugares no índice de liberdade de imprensa da organização Repórteres sem Fronteiras (RSF).

A aliança entre as agências é mais uma demonstração da crescente aproximação entre as duas nações. Pyongyang enviou milhares de soldados e munições para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, em troca de ajuda financeira, tecnologia militar, alimentos e energia de Moscou à isolada nação asiática.

"O valor e a disposição ao sacrifício que demonstram hoje tanto os soldados quanto os oficiais do Exército Popular da Coreia já estão inscritos na história moderna", afirmou o diretor-geral da TASS, Andrei Kondrashov, em Pyongyang, segundo a agência.

"Todo o mundo entende que hoje lutamos juntos contra o nazismo moderno", disse Kondrashov.

Um comunicado afirma, sem citações diretas, que o diretor acrescentou que "muitos inimigos não gostam disso, e é por isso que lançaram campanhas de informação contra a Rússia e a Coreia do Norte para divulgar notícias falsas".

O acordo de cooperação atualizado entre as agências, assinado em 28 de março, envolve "a luta conjunta contra a desinformação tanto a nível bilateral como multilateral", acrescentou a TASS.

O acordo "não é baseado apenas em uma amizade de longa data, mas também leva em consideração as realidades completamente novas da atual guerra de informação que está sendo travada em nosso planeta", disse Kondrashov.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, recebeu Kondrashov e sua delegação, informou a KCNA nesta terça-feira. No domingo, ela declarou que o acordo incluía "troca de matérias jornalísticas e cooperação", mas não revelou detalhes.

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