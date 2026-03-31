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Bolsas asiáticas têm resultados mistos com possível mudança de postura de Trump

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AFP
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Repórter
31/03/2026 06:26

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As Bolsas asiáticas fecharam com resultados mistos e o petróleo operava em queda nesta terça-feira (31), após relatos da imprensa de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria considerando acabar com a guerra no Irã, mesmo sem conseguir a reabertura do Estreito de Ormuz.

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Segundo o jornal Wall Street Journal, o mandatário republicano teria indicado a seus assessores que estaria disposto a interromper a guerra que os Estados Unidos travam contra a República Islâmica há mais de um mês, ao considerar que forçar a reabertura da passagem marítima a prolongaria "além do prazo de quatro a seis semanas". 

O WSJ afirma que Washington quer tentar obter de Teerã, pela via diplomática, a liberação da rota estratégica por onde transita 20% dos hidrocarbonetos do planeta.

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de terça-feira em queda de 1,6%, enquanto Seul perdeu 4% e Hong Kong fechou em alta de 0,2%. 

Os preços do petróleo operavam em queda. O barril do Brent do Mar do Norte, referência mundial, recuava 0,7%, a 106,59 dólares, às 8h10 GMT (5h10 de Brasília). Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), cedia 0,5%, a 102,38 dólares.

A cotação do WTI fechou na segunda?feira acima de 100 dólares pela primeira vez desde o início da guerra.

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aph/lb/mas-arm-jvb/eg/fp

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