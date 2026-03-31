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Espanhola Aena vence leilão pela concessão do aeroporto do Galeão

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Repórter
31/03/2026 06:14

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A empresa espanhola Aena, maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, anunciou nesta terça-feira (31) que obteve a concessão, até 2039, do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por 2,9 bilhões de reais.

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A Aena "foi a vencedora do processo de venda assistida de 100% da sociedade concessionária do Aeroporto do Rio Galeão, principal aeroporto do Rio de Janeiro (Brasil), com uma oferta no valor de 2,9 bilhões de reais", informou a empresa espanhola em comunicado enviado à autoridade do mercado de valores espanhola (CNMV).

A operação, que ainda precisa do aval das autoridades reguladoras e será submetida à aprovação dos acionistas, deverá ser concluída no "segundo semestre de 2026", acrescenta o comunicado.

A concessão do aeroporto, que recebeu 17,8 milhões de passageiros em 2025, vai até maio de 2039.

O grupo Aena, que pertence em 51% ao Estado espanhol, já administra 17 aeroportos no Brasil.

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mig/mdm/al/jvb/fp

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