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EUA respeita 'direito' de Israel a determinar suas leis após aprovação de pena de morte

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Repórter
30/03/2026 23:50

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Os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira (30) que respeitam o "direito" de Israel de estabelecer suas leis após a aprovação parlamentar da pena de morte aos condenados por ataques mortais classificados como "terrorismo", uma medida duramente criticada por países europeus e organizações de direitos humanos.

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"Os Estados Unidos respeitam o direito soberano de Israel a determinar suas próprias leis e as penas para as pessoas condenadas por terrorismo", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

"Temos confiança de que qualquer medida deste tipo será aplicada após um julgamento justo e com respeito a todas as garantias e proteções processuais aplicáveis", acrescentou.

No caso dos palestinos na Cisjordânia ocupada, a lei da pena de morte se tornaria a punição padrão aplicada aos condenados por ataques mortais que sejam considerados "atos de terrorismo" por um tribunal militar israelense.

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sct/des/vel/cjc/rpr

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