Nasa inicia contagem regressiva para lançamento lunar

A Nasa iniciou nesta segunda-feira (30) a contagem regressiva de dois dias para o lançamento da primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século.

O lançamento, do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, está previsto para as 22h24 GMT da próxima quarta-feira (19h24 em Brasília). "O veículo está pronto, o sistema está pronto, a tripulação está pronta", disse em entrevista coletiva Amit Kshatriya, administrador associado da Nasa.

Caso o lançamento seja adiado, haverá outras oportunidades de decolagem até o próximo dia 6 de abril.

Funcionários da Nasa expressaram hoje confiança nas operações de engenharia. "Voaremos quando este hardware estiver pronto", disse a diretora de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson. "Tudo indica que, neste momento, estamos em uma situação realmente excelente."

A tripulação é composta pelos astronautas americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e pelo canadense Jeremy Hansen. Será a primeira vez que uma mulher, um homem negro e um cidadão não americano vão participar de uma missão à Lua.

O foguete vai dar uma volta ao redor do satélite, sem pousar. Embora estejam em quarentena antes do lançamento, os astronautas vão poder jantar com suas famílias em uma casa de praia, na Flórida.

Esse será o voo inaugural do foguete lunar SLS, projetado para permitir que os Estados Unidos retornem de forma recorrente à Lua nos próximos anos. O objetivo é estabelecer uma base permanente que sirva como plataforma para uma exploração mais profunda.

A missão Artemis 2 estava programada para decolar em fevereiro, mas vários contratempos frustraram essa meta e fizeram com que o foguete tivesse que ser devolvido ao hangar para análises e reparos.

O clima também está em jogo. As principais preocupações são "a cobertura de nuvens e a possibilidade de ventos fortes na superfície", informou a Nasa, que também monitora o clima espacial. "Vou apelar para os deuses do espaço, está bem?", brincou hoje Amit Kshatriya.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdo/js/lb/vel/lb/rpr