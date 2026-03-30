Bolsas asiáticas caem e petróleo sobe após nova ameaça de Trump ao Irã

As bolsas asiáticas caíram com força nas negociações matinais desta terça-feira (31, data local), e o petróleo seguiu em alta, diante da nova escalada na crise do Oriente Médio com a ameaça do presidente americano Donald Trump de destruir o principal terminal de exportação iraniano.

À 1h GMT (22h da segunda-feira em Brasília), o índice sul-coreano Kospi caía 2,5%, enquanto o japonês Nikkei recuava 0,96%.

Por sua vez, as cotações do petróleo continuaram subindo após o ataque iraniano a um navio-tanque do Kuwait em Dubai, onde provocou um incêndio sem deixar feridos, segunda a agência de notícias kuwaitiana.

Por volta de 0h40 GMT (21h40 em Brasília), o preço do barril de tipo Brent, referência no mercado mundial, subia 2,05%, a 109,59 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), avançava 2,96%, a 105,93 dólares.

Nesta segunda, o WTI fechou acima dos 100 dólares pela primeira vez desde o início da guerra.

Em uma publicação em sua rede social, Trump ameaçou destruir a ilha de Kharg, o principal centro iraniano de exportação de petróleo, e possivelmente usinas de dessalinização, se Teerã não aceitar rapidamente um acordo para encerrar o conflito.

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