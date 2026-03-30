Presidente do México doa quase R$ 6.000 de sua conta para ajudar Cuba

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira (30) que doou, a título pessoal, 20 mil pesos mexicanos (R$ 5.776) para levar ajuda humanitária a Cuba, quando a ilha comunista atravessa uma profunda crise energética agravada pelo bloqueio dos Estados Unidos.

Muitos de seus apoiadores responderam ao apelo do antecessor da mandatária Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para doar alimentos, combustível e remédios para a ilha.

Cuba passa por uma forte crise econômica agravada pelo bloqueio energético imposto desde janeiro pelo presidente americano Donald Trump, que ameaçou com tarifas os países que fornecerem petróleo a Havana.

Os longos apagões atrapalham a vida cotidiana da maioria dos 9,6 milhões de habitantes desse país, e a falta de combustível mantém suas atividades econômicas praticamente paralisadas.

"É minha decisão pessoal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de doar para uma conta aberta por uma série de organizações para poder levar ajuda a Cuba [...] Não tem relação com meu cargo como presidente", afirmou.

Vários militantes de seu partido político, Morena, tornaram público os seus aportes para essa causa nas últimas semanas.

Além disso, Sheinbaum afirmou que o seu governo seguirá "apoiando o povo cubano", com o qual o México mantém uma relação "histórica".

Opositores criticaram o ex-presidente López Obrador por pedir dinheiro para outro país e questionaram o governo de Sheinbaum pela falta de transparência nos envios de petróleo mexicano para a ilha, suspensos após as ameaças de Trump, bem como pela contratação de brigadas médicas cubanas pagas com recursos públicos.

"Os únicos que não querem que se apoie o povo cubano são alguns opositores de extrema direita [...], o povo do México está totalmente de acordo com que haja ajuda humanitária para Cuba", afirmou Sheinbaum.

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