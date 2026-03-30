Meta testa modalidade de assinatura no Instagram

O Instagram está testando um plano pago que oferece novas funções a seus usuários, informou a Meta à AFP nesta segunda-feira (30), confirmando uma notícia publicada pelo site TechCrunch.

Os benefícios incluem a possibilidade de os assinantes verem de forma privada as publicações nos Stories, que normalmente desaparecem após 24 horas.

Os assinantes também terão mais controle sobre quais contas podem ver as fotos ou vídeos que eles compartilharem nos Stories da rede social.

Os testes do novo plano pago estão sendo realizados em "alguns países do mundo", disse um porta-voz da empresa, sem fornecer mais detalhes.

Segundo o TechCrunch, isso inclui Japão, México e Filipinas, com planos de assinatura em torno de dois dólares por mês.

A Meta lançou versões pagas sem anúncios do Facebook e do Instagram no Reino Unido no ano passado para cumprir com a legislação local.

Outras plataformas, como Snapchat e X, oferecem versões "premium" pagas há alguns anos.

A Snap, empresa-mãe do Snapchat, informou recentemente que tem 25 milhões de assinantes em seu plano "premium" e que está a caminho de alcançar 1 bilhão de dólares (5,24 bilhões de reais) em receita anual.

Os criadores de conteúdo no Instagram já têm a possibilidade de cobrar de seus seguidores pelo acesso exclusivo ao seu conteúdo.

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