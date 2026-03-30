Alemanha sofre, mas vence Gana (2-1) em amistoso preparatório para Copa do Mundo

Dominante, mas ainda sem se encontrar, a Alemanha conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 em amistoso contra Gana nesta segunda-feira (30), em Stuttgart, graças a um gol na reta final de Deniz Undav.

Três dias depois de vencer a Suíça por 4 a 3, a seleção alemã teve que esperar até os últimos minutos para fazer a diferença contra os ganeses.

Após entrar em campo no início do segundo tempo, Undav devolveu a vantagem aos tetracampeões mundiais no minuto 87, aproveitando passe de Leroy Sané.

"Foi uma loucura ouvir os torcedores me apoiando. Foi uma noite perfeita, garantir a vitória e marcar um gol... Dominamos completamente o primeiro tempo, mas deveríamos ter aproveitado melhor as nossas chances", disse o herói da partida, atacante do Stuttgart.

Antes, a 'Mannschaft' havia criado as melhores oportunidades, começando por Nick Woltemade logo aos quatro minutos, que finalizou para fora após uma boa tabela pela direita entre Florian Wirtz e Kai Havertz.

Wirtz foi o grande destaque no amistoso contra a Suíça, marcando dois gols e dando duas assistências num jogo em que a Alemanha mostrou deficiências defensivas.

Havertz abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) cobrando um pênalti que foi marcado com o auxílio do VAR por um toque de mão do zagueiro Jonas Adjetey dentro da área.

- Lista final da Copa em 12 de maio -

No início do segundo tempo, após uma jogada combinada entre a revelação Lennart Karl, que havia entrado no intervalo, e Pascal Gross, Woltemade acertou o travessão do goleiro Benjamin Asare.

Ao desperdiçarem a oportunidade de aumentar a vantagem, os alemães acabaram sofrendo o empate.

Em jogada pela esquerda, Derrick Luckassen levou a melhor sobre Josha Vagnoman e tocou a bola para Abdul Fatawu, que bateu cruzado para superar o goleiro Alexander Nübel e marcar para Gana (70').

Como no jogo contra a Suíça, a Alemanha mostrou determinação para arrancar a vitória nos instantes finais contra um adversário que havia sido goleado por 5 a 1 pela Áustria três dias antes.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, vai anunciar no dia em 12 de maio a convocação para a Copa do Mundo.

A Alemanha fará um último jogo de preparação em casa, contra a Finlândia, em 31 de maio, antes de embarcar no dia 2 de junho rumo aos Estados Unidos.

No dia 6 de junho, em Chicago, a 'Mannschaft' enfrentará a seleção dos EUA em seu último jogo antes do Mundial.

A equipe está no Grupo E do torneio, junto com Costa do Marfim, Equador e Curaçao, seu adversário na estreia, no dia 14 de junho.

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