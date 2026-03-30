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Hamas diz que lei de pena de morte evidencia política israelense de 'massacre e terrorismo'

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AFP
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Repórter
30/03/2026 17:20

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O grupo islamista palestino Hamas afirmou, nesta segunda-feira (30), que a aprovação por parte do Parlamento israelense de um projeto de lei que permite a execução de palestinos condenados por ataques mortais reflete o que descreveu como uma política de "massacre e terrorismo" de Israel.

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A aprovação do projeto de lei "reflete a natureza sanguinária da ocupação [Israel] e sua política baseada no massacre e no terrorismo", indicou o Hamas em comunicado.

A lei permite a aplicação da pena de morte aos condenados por ataques mortais classificados como atos de "terrorismo", uma medida que, na prática, afetaria principalmente os palestinos e que foi repudiada por países europeus e grupos de direitos humanos.

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bur-glp-jd/smw/mvl/cjc/rpr

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