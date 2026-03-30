Casa Branca 'preocupada' com bloqueio de líder católico de Jerusalém

AFP
30/03/2026 17:09

A Casa Branca expressou, nesta segunda-feira (30), "preocupação" com o fato de a polícia israelense ter impedido o líder católico de Jerusalém de acessar o local mais sagrado do cristianismo no Domingo de Ramos.

"Manifestamos nossas preocupações a Israel com relação ao fechamento desses locais sagrados", disse Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, durante uma coletiva de imprensa regular. "Queremos que os fiéis possam acessar esses locais sagrados", acrescentou. 

Leavitt afirmou que a Casa Branca reconhece as preocupações de Israel quanto à "segurança". O incidente gerou indignação na Europa e, nesta segunda-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o patriarca latino teria "acesso total e imediato" ao local.

Nesta segunda, o Vaticano também expressou seu "pesar" ao embaixador de Israel com a proibição de acesso do patriarca latino de Jerusalém à igreja do Santo Sepulcro.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, e o monsenhor Paul R. Gallagher, "ministro" de Assuntos Exteriores, se "reuniram com Yaron Sideman, embaixador do Estado de Israel junto à Santa Sé", informou o Vaticano em um comunicado divulgado na noite desta segunda-feira.

"Durante a entrevista, foi expresso o pesar por este incidente, acerca do qual não foram feitos esclarecimentos", acrescentou a nota.

