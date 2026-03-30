Pelo menos 16 pessoas morrem em ataque de gangues no Haiti

Integrantes de uma gangue realizaram um massacre na madrugada de domingo (29) na localidade haitiana de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, onde deixaram ao menos 16 mortos, informou a polícia local nesta segunda-feira (30).

O número total de vítimas pode chegar a 80 pessoas, informou a ONU.

"Esse ataque ressalta a gravidade da situação de segurança enfrentada pela população haitiana. O secretário-geral da ONU faz um apelo ao povo haitiano e às autoridades haitianas para que realizem uma investigação exaustiva", declarou seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Segundo Bertide Horace, porta-voz da organização Comissão de Diálogo, Reconciliação e Conscientização para Salvar Artibonite, o ataque foi obra da gangue "Gran Grif".

Novos ataques ocorreram nesta segunda-feira pela manhã nessa localidade situada cerca de 100 km ao norte da capital, Porto Príncipe, acrescentou.

O balanço divulgado por Horace é de cerca de 30 mortos, uma dezena de desaparecidos e vários feridos.

Em sua coletiva de imprensa diária, Dujarric mencionou, por sua vez, "entre 10 e 80 pessoas mortas".

Segundo um relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, publicado na semana passada, a violência das gangues e os ataques contra esses grupos no Haiti deixaram mais de 5.500 mortos entre março de 2025 e meados de janeiro passado.

O Haiti, o país mais pobre das Américas, sofre há anos com a violência dessas gangues criminosas que cometem assassinatos, estupros, saques e sequestros.

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