Ao menos 16 pessoas morrem em ataque de gangues no Haiti (polícia)
compartilheSIGA
Membros de uma gangue fizeram um massacre na madrugada de domingo (29) na cidade haitiana de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, onde deixaram ao menos 16 mortos, informou a polícia local nesta segunda-feira (30).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No entanto, segundo a ONG, o balanço de vítimas poderia subir para 80 pessoas.
"Este ataque ressalta a gravidade da situação de segurança que a população haitiana enfrenta. O secretário-geral da ONU [António Guterres] faz um apelo ao povo haitiano e às autoridades haitianas para realizarem uma investigação exaustiva", declarou seu porta-voz, Stéphane Dujarric.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
str-rh/ube/gma/nn/mvv/ic