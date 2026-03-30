México negocia com empresas privadas para vender petróleo a Cuba

O governo do México está em conversas com várias empresas privadas interessadas em comprar combustíveis da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para revendê-los a companhias cubanas, informou a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (30).

Os comentários da presidente mexicana ocorrem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar no domingo que não tinha "nenhum problema" com o envio de petróleo russo a Cuba, depois de ter impedido a chegada à ilha de petróleo venezuelano e também de outros países, como o México, sob ameaça de tarifas aduaneiras.

"Há [empresas] privadas que se aproximaram de nós, por exemplo, para poder comprar combustível da Pemex e levá-lo elas mesmas às [empresas] privadas de Cuba (...) Há várias empresas, não apenas uma", afirmou Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal.

No fim de fevereiro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que a venda de gás e outros combustíveis a Cuba poderia ser autorizada se destinada ao setor privado para suas atividades.

Sem citar nomes, a chefe de Estado mexicana indicou que se trata de empresas que atuam no transporte e na exportação de combustíveis.

Ela acrescentou que em Cuba existem empresas privadas, como redes hoteleiras, que precisam desses combustíveis e fazem acordos com essas companhias. "Não necessariamente é um acordo governo-governo", detalhou a presidente.

Pequenas e médias empresas privadas existem em Cuba desde 2021, após mais de meio século de proibição oficial. Em março passado, o governo de Havana também autorizou a criação de empresas mistas entre o Estado e o setor privado.

A ilha comunista enfrenta uma forte escassez de petróleo e está imersa em uma longa crise econômica e política, agravada pela falta de produtos básicos e pela multiplicação dos apagões, devido ao bloqueio de petróleo imposto por Washington.

Nesta segunda-feira, a Rússia informou que o petroleiro Anatoly Kolodkin, carregado com 730.000 barris de petróleo bruto, havia chegado a Cuba.

A interrupção do abastecimento de petróleo da Venezuela, seu principal fornecedor, ocorreu após a operação militar na qual os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro, em janeiro.

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