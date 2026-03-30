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Piquerez sofre lesão ligamentar no tornozelo e passará por cirurgia

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AFP
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Repórter
30/03/2026 13:48

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O lateral-esquerdo uruguaio Joaquín Piquerez, do Palmeiras, sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito e terá que passar por cirurgia, informou o clube paulista nesta segunda-feira (30).

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Na sexta-feira passada, Piquerez teve que ser retirado de campo de maca no empate do Uruguai em 1 a 1 com a Inglaterra em amistoso disputado em Londres.

Exames realizados no domingo confirmaram a lesão, que coloca em dúvida a participação do jogador na Copa do Mundo.

"Nos próximos dias, o atleta será submetido a procedimento cirúrgico e iniciará o processo de recuperação", informou o Palmeiras em publicação nas redes sociais.

Tanto o clube, quanto a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), que acompanhará o trabalho de reabilitação de Piquerez, não deram prazo para o retorno do jogador.

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erc/app/raa/cb

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