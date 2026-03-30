México mantém diálogos com empresas privadas para vender petróleo a Cuba

O governo do México está negociando com várias empresas privadas interessadas em comprar combustíveis da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para vendê-los a companhias cubanas, informou a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (30).

"Há empresas privadas que se aproximaram de nós, por exemplo, para poder comprar combustível da Pemex e elas próprias levarem a companhias privadas de Cuba (...) Há várias empresas, não apenas uma", afirmou a presidente mexicana durante sua coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum fez esses comentários após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito no domingo que não tinha "nenhum problema" com o fato de a Rússia enviar petróleo a Cuba, após ter impedido a chegada à ilha de petróleo venezuelano e também de outros países como o México, sob ameaça de tarifas aduaneiras.

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