Ancelotti diz que já definiu escalação do Brasil para estreia na Copa do Mundo
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse nesta segunda-feira (3) que já definiu a escalação da equipe para a estreia na Copa do Mundo de 2026, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, assim como a lista final de convocados para o torneio.
"Fizemos muita avaliação dos jogadores que eu não conhecia. Agora temos uma ideia muito clara, tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Brasil enfrentará a Croácia em amistoso na terça-feira.
O treinador italiano reconheceu que as lesões o impediram de escalar o time titular de sua preferência contra a seleção croata, assim como aconteceu na derrota contra a França por 2 a 1 na quinta-feira passada.
Mas o treinador, que usou dez escalações diferentes em seus dez jogos à frente da Seleção, comemorou a aparição de jogadores como o zagueiro Léo Pereira e os meio-campistas Danilo e Gabriel Sara, que aumentaram a "concorrência para a lista final".
Ao ser questionado sobre a presença na lista do experiente zagueiro Danilo, do Flamengo, Ancelotti o descreveu como "um jogador muito importante, não só no campo, também fora dele".
"Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo", cravou o italiano.
O treinador também confirmou que contra a Croácia poderá contar com o atacante Vinícius Júnior e com o zagueiro Marquinhos, que vinham apresentando desgaste físico e desconforto nos últimos dias.
Marquinhos, pilar do sistema defensivo brasileiro, não jogou contra a França na semana passada.
Sobre o jogo com os croatas, o último antes de revelar a lista final de convocados para a Copa, Ancelotti afirmou que fará algumas mudanças em relação à equipe que foi titular contra a seleção francesa, mas que manterá o mesmo sistema ofensivo, com até quatro atacantes.
