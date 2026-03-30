Sheinbaum anuncia 'ações de protesto' por morte de imigrante mexicano sob custódia nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta segunda-feira (30), que seu governo tomará "ações de protesto" pela morte de um cidadão mexicano sob custódia das autoridades dos Estados Unidos, registrada no fim de semana.

"São várias ações de protesto que vamos tomar diante de mais uma morte de um mexicano, de um conterrâneo, nos Estados Unidos", disse a mandatária durante sua coletiva de imprensa matinal.

Segundo a Chancelaria do México, com esse caso chega a 14 o número de mexicanos mortos sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) ou em operações de fiscalização durante o segundo mandato do presidente americano, Donald Trump.

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