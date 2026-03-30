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Sheinbaum anuncia 'ações de protesto' por morte de imigrante mexicano sob custódia nos EUA

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AFP
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Repórter
30/03/2026 13:02

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A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta segunda-feira (30), que seu governo tomará "ações de protesto" pela morte de um cidadão mexicano sob custódia das autoridades dos Estados Unidos, registrada no fim de semana. 

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"São várias ações de protesto que vamos tomar diante de mais uma morte de um mexicano, de um conterrâneo, nos Estados Unidos", disse a mandatária durante sua coletiva de imprensa matinal. 

Segundo a Chancelaria do México, com esse caso chega a 14 o número de mexicanos mortos sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) ou em operações de fiscalização durante o segundo mandato do presidente americano, Donald Trump.

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jla/lp/nn/jc/mvv

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