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G7 disposto a tomar 'medidas necessárias' à estabilidade do mercado de energia

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AFP
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Repórter
30/03/2026 13:02

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Os ministros das Finanças e da Energia do G7 afirmaram, nesta segunda-feira (30), que estão dispostos a "tomar todas as medidas necessárias" para garantir a estabilidade do mercado de energia, segundo um comunicado da Presidência francesa. 

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"Estamos preparados para tomar todas as medidas necessárias, em estreita coordenação com os nossos aliados, para preservar a estabilidade e a segurança do mercado de energia", desestabilizado pela guerra no Oriente Médio, afirma o comunicado divulgado após uma videoconferência do grupo, que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. 

Os ministros também reafirmaram seu "firme compromisso" para que os mercados de energia funcionem corretamente, com estabilidade e transparência. 

"Apoiamos os esforços adequados para manter uma oferta suficiente nos mercados mundiais de petróleo e gás e tomamos nota das opções da Agência Internacional de Energia (AIE) para gerenciar a demanda, em função das circunstâncias próprias de cada país, a fim de suavizar as condições de mercado e limitar uma volatilidade excessiva", acrescentaram. 

Em 19 de março, a AIE indicou que seus países-membros haviam começado a colocar no mercado as reservas estratégicas de petróleo, cuja liberação tinham anunciado para meados do mês: um total de 426 milhões de barris, em sua maioria bruto. 

O comunicado do G7 indica, ainda, que os bancos centrais dos países que o compõem, presentes na reunião, "estão firmemente decididos a manter a estabilidade de preços e a garantir a resiliência contínua do sistema financeiro".

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mpa/abb/mab/an/jc/mvv

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