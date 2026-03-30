EUA receberam mensagens positivas de funcionários iranianos em caráter privado, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, expressou nesta segunda-feira (30) a esperança de conseguir trabalhar com setores do governo do Irã e afirmou que Washington recebeu, em caráter privado, mensagens positivas.

Rubio disse que existem "fraturas" internas na República Islâmica e que Washington espera que figuras com "poder de ação" assumam o comando do país.

"Temos esperança de que este será o caso", declarou Rubio ao programa da ABC News "Good Morning America".

"Há claramente pessoas lá conversando conosco de uma maneira que as autoridades anteriores no Irã não conversaram no passado, sobre algumas coisas que estão dispostas a fazer", afirmou.

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