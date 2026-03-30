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Embaixada dos EUA na Venezuela retoma operações após sete anos

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Repórter
30/03/2026 11:26

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A embaixada dos Estados Unidos em Caracas retomou suas operações nesta segunda-feira (30), após sete anos de relações diplomáticas interrompidas, informou o Departamento de Estado.

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Os EUA e a Venezuela anunciaram em 5 de março que restabeleceriam suas relações, mas até esta segunda-feira as atividades diplomáticas eram realizadas à distância, da embaixada em Bogotá.

"Retomamos formalmente as operações na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, marcando um novo capítulo em nossa presença diplomática na Venezuela", afirmou o comunicado.

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jz/nn/yr/fp

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