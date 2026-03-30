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Justiça rejeita indenização ao Cardiff por morte do jogador Emiliano Sala

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Repórter
30/03/2026 10:52

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Um tribunal francês rejeitou nesta segunda-feira (30) um pedido de indenização apresentado pelo clube de futebol galês Cardiff City contra a equipe francesa FC Nantes pela morte do argentino Emiliano Sala em um acidente aéreo em janeiro de 2019. 

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Em 2023, o Cardiff City recorreu a um tribunal de Nantes, buscando reparação por perdas de receitas e outros prejuízos em decorrência da morte do jogador, que viajava para o País de Gales para integrar o clube. 

No entanto, o tribunal indeferiu o pedido e condenou o Cardiff City a pagar ao FC Nantes € 300.000 (R$ 1,8 milhão) por danos morais. 

Com base em uma análise realizada por um perito nomeado pelo Cardiff City, o clube galês havia estimado suas perdas em mais de € 120 milhões (R$ 733 milhões). 

Sala morreu enquanto sobrevoava o Canal da Mancha em janeiro de 2019, aos 28 anos. Ele nunca chegou a atuar pelo Cardiff City, que havia acabado de contratá-lo. 

Em outro processo entre os dois clubes, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) decidiu, em 2022, que a transferência do jogador já havia sido concluída antes de sua morte.

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ld/mb/ah/jvb/dbh/jc/yr

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