Mianmar se prepara para posse de general da junta militar como presidente

Mianmar abriu caminho nesta segunda-feira (30) para que o chefe da junta, o general golpista Min Aung Hlaing, tome posse como presidente de um governo civil, após ser indicado como candidato a vice-presidente e substituído em seu cargo de comandante militar.

Min Aung Hlaing administra o país desde que o Exército depôs, em 2021, o governo da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. Suu Kyi foi presa e o seu partido dissolvido, o que desencadeou uma guerra civil.

Após cinco anos dirigindo o país com mão de ferro, Min Aung Hlaing supervisionou eleições altamente restritivas que criminalizaram qualquer protesto ou crítica ao pleito e que, em janeiro, deram uma vitória esmagadora aos partidos alinhados aos militares.

"Indico o general Min Aung Hlaing para o cargo de vice-presidente", declarou o parlamentar Kyaw Kyaw Htay em uma sessão da Câmara Baixa do Parlamento transmitida pela televisão estatal.

O Legislativo deverá escolher três vice-presidentes, um deles será eleito presidente.

"Essa manobra política indica que Min Aung Hlaing pretende continuar governando o país com mão de ferro", disse o analista Naing Min Khant, do centro de pesquisa Institute for Strategy and Policy. "Carece totalmente de legitimidade, mas deseja desesperadamente aparentar tê-la", acrescentou.

A Câmara Alta indicou outros dois candidatos à vice-presidência: Tuu Jar, ex-líder de um grupo armado de uma minoria étnica do estado de Kachin, no norte do país, cujo partido é alinhado aos militares; e Nan Ni Ni Aye, deputado regional do estado de Karen, membro do Partido da União, Solidariedade e Desenvolvimento (USDP), também pró-exército.

A junta birmanesa também anunciou uma mudança no comando militar, com o chefe de espionagem Ye Win Oo substituindo Min Aung Hlaing como chefe das Forças Armadas, informaram vários meios de comunicação.

Ativistas pró-democracia vêm alertando há tempos que o futuro Executivo não será mais do que um fantoche do exército, que governou Mianmar na maior parte do tempo desde a sua independência.

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