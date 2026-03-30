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Espanha concederá nacionalidade a opositor venezuelano Leopoldo López

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Repórter
30/03/2026 08:06

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A Espanha concederá nacionalidade ao líder opositor venezuelano Leopoldo López, exilado em Madri e a quem o governo de seu país queria destituir de sua cidadania, anunciou nesta segunda-feira(30) o chanceler espanhol José Manuel Albares. 

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"Confirmo que Leopoldo López fez esse pedido e que amanhã ele será submetido ao Conselho de Ministros", explicou Albares em entrevista à rádio RAC1, esclarecendo que "normalmente as coisas que vão ao Conselho de Ministros são aprovadas, são sempre aprovadas". 

A concessão será feita pela via rápida e não pela convencional, explicou Albares, porque há "alguns documentos que, pela situação tão especial em que se encontra Leopoldo López, eram impossíveis serem apresentados e, portanto, decidimos utilizar essa norma que está no Código Civil espanhol". 

Em outubro de 2025, o agora deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro pediu ao Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela que retirasse a nacionalidade venezuelana do líder opositor exilado em Madri, por seus comentários favoráveis ao desdobramento militar dos Estados Unidos no Caribe em uma operação antidrogas. 

López foi condenado em 2015 a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar à violência nos protestos contra Maduro. 

Em 2017 passou a prisão domiciliar e, dois anos depois, participou de um levante militar fracassado. Terminou na residência do embaixador espanhol em Caracas, de onde fugiu em 2020 rumo a Madri.

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al/mdm/pb/jc/fp

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