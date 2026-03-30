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Trump anuncia complexo militar no futuro salão de festas da Casa Branca  

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Repórter
30/03/2026 07:30

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O presidente Donald Trump disse no domingo (30) que o governo dos Estados Unidos planeja construir um grande complexo militar sob o novo salão de festas na Casa Branca.

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"Os militares estão construindo um enorme complexo sob o salão de baile, e está em obras, e está indo muito bem, então estamos adiantados no cronograma", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.

"O salão de festas essencialmente se transforma em um abrigo para o que está sendo construído embaixo", disse Trump, sem revelar detalhes sobre a obra sem precedentes.

Em outubro, Trump ordenou a demolição de uma ala da sede da presidência em Washington.

Na área demolida está sendo construído um salão de festas que supostamente poderá receber até 1.000 pessoas, para diversas recepções e jantares em homenagem a autoridades estrangeiras.

O projeto, um dos mais ambiciosos da residência oficial em mais de um século, viu seu orçamento, financiado por  doações privadas, passar de 200 a 400 milhões de dólares.

Com a ambição de deixar sua marca na capital dos Estados Unidos, Donald Trump mandou rebatizar o emblemático "Kennedy Center" como "Trump-Kennedy Center". Também pretende construir um grande arco em Washington, inspirado no Arco do Triunfo de Paris.

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jgc/ksb/vel/mvl/vel/fp

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