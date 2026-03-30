Rússia expulsa diplomata britânico acusado de espionagem

A Rússia ordenou a expulsão de um diplomata da embaixada do Reino Unido em Moscou, acusado de espionagem, informou nesta segunda-feira (30) a agência de notícias estatal RIA Novosti, que citou o Serviço Federal de Segurança (FSB).

O diplomata, segundo secretário da embaixada britânica, é acusado de "atividades de inteligência e de subversão", afirmou a RIA Novosti.

Segundo o FSB, o diplomata expulso é Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, que teve a credencial retirada pelo governo da Rússia e recebeu o prazo de duas semanas para deixar o país.

Um vídeo divulgado pela diplomacia russa mostra a encarregada de negócios britânica, Danae Dholakia, chegando ao Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira.

As relações entre Rússia e Reino Unido, que já estavam em um momento ruim antes do conflito na Ucrânia, pioraram desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, contra Kiev.

As expulsões recíprocas de diplomatas se tornaram frequentes nos últimos anos entre Rússia e Reino Unido.

Em fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou a revogação da credencial de um diplomata russo, em resposta a uma medida similar adotada por Moscou em janeiro.

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