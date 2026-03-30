Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Terremoto de 7,3 graus abala Vanuatu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/03/2026 06:42

compartilhe

SIGA

Um terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu Vanuatu, um pequeno país insular no Pacífico, nesta segunda-feira (30), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago. Não há ameaça imediata de tsunami, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mjw/mtp/dbh/pb/fp

Tópicos relacionados:

terremoto vanuatu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay