Ataque com drones deixa um morto na região russa de Rostov

Um ataque noturno com drones matou um homem e feriu oito pessoas na cidade portuária russa de Taganrog, informou a prefeita da localidade.

A defesa antiaérea interceptou o ataque na região de Rostov, mas a queda dos destroços de drones atingiu alguns prédios, indicou a prefeita Svetlana Kambulova.

"A principal tragédia desta noite é a morte de um civil", publicou Kambulova no Telegram. "Outros oito moradores de Taganrog buscaram atendimento médico", acrescentou.

Mais ao sul, o prefeito de Krasnodar relatou que três pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas, enquanto duas mulheres sofreram ferimentos por estilhaços após um ataque ucraniano em Belgorod, segundo o governador da região.

Na Ucrânia, a Força Aérea emitiu um alerta nacional de mísseis após confirmar a decolagem de bombardeiros russos.

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