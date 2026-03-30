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Ataque com drones deixa um morto na região russa de Rostov

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Repórter
30/03/2026 06:08

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Um ataque noturno com drones matou um homem e feriu oito pessoas na cidade portuária russa de Taganrog, informou a prefeita da localidade. 

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A defesa antiaérea interceptou o ataque na região de Rostov, mas a queda dos destroços de drones atingiu alguns prédios, indicou a prefeita Svetlana Kambulova.

"A principal tragédia desta noite é a morte de um civil", publicou Kambulova no Telegram. "Outros oito moradores de Taganrog buscaram atendimento médico", acrescentou.

Mais ao sul, o prefeito de Krasnodar relatou que três pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas, enquanto duas mulheres sofreram ferimentos por estilhaços após um ataque ucraniano em Belgorod, segundo o governador da região.

Na Ucrânia, a Força Aérea emitiu um alerta nacional de mísseis após confirmar a decolagem de bombardeiros russos.

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bur-ega/lb/abs/mas/mvl/fp

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