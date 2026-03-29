Ataque iraniano contra usina elétrica no Kuwait mata um trabalhador indiano
Um bombardeio iraniano contra uma usina de eletricidade no Kuwait matou um trabalhador indiano e danificou um edifício no local, informou, nesta segunda-feira (30, data local), o Ministério de Eletricidade do país do Golfo.
"Um edifício de serviço em uma usina energética e de dessalinização de água foi atacado como parte da agressão iraniana contra o Estado do Kuwait, resultando na morte de um trabalhador indiano e em danos materiais importantes ao edifício", disse Fatima Abbas Jawhar Hayat, porta-voz do ministério.
