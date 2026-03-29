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Conferência ministerial da OMC termina sem acordos importantes

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Repórter
29/03/2026 21:36

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A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Camarões terminou nesta segunda-feira (30, data local) sem acordos sobre temas-chave, como a reforma da entidade, o comércio eletrônico e a agricultura, em meio a fortes tensões entre Índia, Brasil e Estados Unidos.

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Após quatro dias de negociações em Yaoundé, "constatamos que não é possível, simplesmente por razões de tempo, não por razões de vontade ou desejo, alcançar um acordo", declarou o ministro do Comércio de Camarões, Luc Magloire Mbarga Atangana, presidente da conferência.

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apo/ag/mas/mvl/rpr

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