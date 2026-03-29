Parlamento de Israel aprova orçamento de 2026 com forte aumento de gastos em defesa
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O Parlamento de Israel aprovou, na madrugada desta segunda-feira (30, data local), o orçamento de 2026, que inclui um importante aumento dos gastos militares, enquanto o país segue envolvido em guerras em várias frentes.
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Os legisladores do Knesset aprovaram o texto orçamentário com 62 votos favoráveis e 55 contrários.
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