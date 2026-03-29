Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

WTI volta a superar US$ 100 e Brent gira em torno de US$ 115

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/03/2026 20:06

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo abriram em forte alta nesta segunda-feira (30, data local), com o barril de tipo WTI acima dos 100 dólares, enquanto o Brent ultrapassava os 115 dólares, diante da ausência de sinais de distensão na guerra no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, cujos contratos vencem em maio, avançava 3,50%, para 103,13 dólares, na abertura dos mercados asiáticos, superando mais uma vez a barreira psicológica dos 100 dólares.

Por sua vez, o barril de tipo Brent, referência global da commodity, subia 2,98%, para 115,93 dólares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl/bdx/vel/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel mercado petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay