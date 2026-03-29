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Chuva interrompe final do Masters 1000 de Miami, com Sinner vencendo por 1 set a 0

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Repórter
29/03/2026 20:06

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O número 2 do mundo, Jannik Sinner, vencia Jiri Lehecka por um set a zero quando a chuva interrompeu a final do Masters 1000 de Miami neste domingo (29). 

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A chuva já havia atrasado o início da partida em mais de uma hora e retornou logo após o italiano vencer o primeiro set por 6 a 4. 

Sinner busca se tornar o primeiro tenista a completar o 'Sunshine Double' — como são conhecidas os triunfos consecutivos nos torneios Masters 1000 de Indian Wells e Miami — desde que o suíço Roger Federer realizou o feito em 2017. 

O quatro vezes campeão de Grand Slams abriu 2 a 1 depois que o tcheco Lehecka, atual número 22 do ranking da ATP, teve seu saque quebrado pela primeira vez no torneio. 

O italiano chegou a ficar em desvantagem de 0-40 no game seguinte, mas disparou três winners de saque e dois aces para confirmar seu serviço e consolidar a vantagem. 

Lehecka, disputando sua primeira final de Masters 1000, sacava no game de abertura do segundo set quando a chuva voltou a aparecer.

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bur-gbv/raa/ma/aam

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