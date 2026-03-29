França vence Colômbia (3-1) e confirma sua força a menos de 3 meses da Copa

Com uma escalação totalmente reformulada, a seleção francesa venceu com tranquilidade a Colômbia por 3 a 1, em Landover (Maryland), nos Estados Unidos, no segundo amistoso da turnê norte-americana, a dois meses e meio do início da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).

Três dias depois da vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, os 'Bleus' voltaram a triunfar graças a dois gols de Désiré Doué (30' e 56'), e um de Marcus Thuram (41'). Jaminton Campaz descontou para os colombianos na reta final (77').

"Foi uma boa vitória. Não foi fácil", disse Doué à TF1 após marcar seus primeiros gols com a camisa da seleção francesa.

"É um momento de muito orgulho e estou muito feliz", afirmou o jovem de 20 anos. "Fizemos dois bons jogos de preparação antes da Copa do Mundo. Era importante vencer hoje, e foi o que fizemos. Jogamos com intensidade e fizemos boas jogadas. Precisamos continuar assim", concluiu.

Nos Estados Unidos, o técnico da seleção francesa Didier Deschamps confirmou sua guinada rumo a um jogo maior ousado e criativo, escalando consistentemente quatro jogadores de vocação ofensiva.

No entanto, ele foi ainda mais longe, concedendo à sua equipe uma considerável liberdade de movimentação, permitindo que os jogadores troquem de posições constantemente, o que deixou os defensores brasileiros e colombianos completamente atordoados.

Já a seleção comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo levantou sérias dúvidas ao término desta janela internacional da Fifa, a última antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa, período no qual também foi derrotada por 2 a 1 pela Croácia.

"Sabemos quem somos e o que entregamos. Dar atenção ao que os outros dizem não faz sentido. Ninguém gosta de perder, não é fácil. Mas agora é o momento de fazer correções e melhorar", disse o atacante colombiano Jhon Córdoba logo após a partida.

A defesa colombiana desmoronou antes da marca aos 29 minutos, quando um erro de marcação de Johan Mojica, combinado com a falta de coordenação entre Daniel Muñoz e o goleiro Álvaro Montero, deixou o caminho livre para Desiré Doué finalizar rasteiro e abrir o placar.

Com Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé no banco de reservas, Marcus Thuram (41') aproveitou a oportunidade para marcar de cabeça, após um cruzamento de Maghnes Akliouche e mais uma decisão equivocada de Montero ao sair de sua meta.

- Dobradinha de Doué -

Doué selou a vitória no Northwest Stadium no início do segundo tempo. O atacante do Paris Saint-Germain aproveitou um contra-ataque para completar sua dobradinha (56').

Jáminton Campaz, que havia começado no banco de reservas descontou (77') para a seleção colombiana, que mostrou deficiências táticas, assim como uma atuação apagada de seu talismã e capitão, James Rodríguez tanto neste jogo contra França como diante da Croácia, na última quinta-feira, em Orlando.

A equipe colombiana sofreu cinco gols ao longo das duas partidas, marcando apenas dois, o que acende o sinal de alerta numa equipe que não soube aproveitar a excelente fase de sua atual maior estrela, o ponta Luis Díaz.

Uma briga entre torcedores colombianos nas arquibancadas também foi um ponto negativo para a Colômbia, que, nos momentos iniciais da partida, havia se mostrado segura e aguerrida.

O ímpeto da primeira etapa, que foi altamente física nos minutos iniciais, esmoreceu após o intervalo.

No segundo tempo, a França assumiu o controle. O gol de Campaz reacendeu o espírito de luta da equipe colombiana, embora não tenha sido suficiente para diminuir a desvantagem.

Serviu, contudo, para abrir caminho para a entrada de Kylian Mbappé, a estrela de um elenco dos 'Bleus'.

Mbappé teve um gol anulado por impedimento nos acréscimos.

Com isso, ele permanece com 56 gols após realizar sua 96ª partida pela seleção, ficando a apenas um gol de igualar o recorde da França de 57 gols, detido por Olivier Giroud, que se aposentou dos 'Bleus'.

Com este triunfo e a vitória na última quinta-feira sobre o Brasil em Foxborough, Massachusetts, a França se consolida como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026.

Escalações:

Colômbia: Álvaro Montero - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica (Deiver Machado, 63') - Jefferson Lerma, Richard Ríos (Gustavo Puerta, 46'), Jhon Arias (Andrés Gómez, 46'), James Rodríguez, Luis Díaz (Jáminton Campaz, 63') - Luis Suárez (Jhon Córdoba, 46'). Técnico: Néstor Lorenzo.

França: Brice Samba - Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne - Warren Zaïre-Emery (Eduardo Camavinga, 64'), N'Golo Kante, Maghnes Akliouche (Randal Kolo Muani, 63'), Ryan Cherki (Michael Olise, 78'), Désiré Doué (Hugo Ekitike, 63') - Marcus Thuram (Kylian Mbappe, 78'). Técnico: Didier Deschamps.

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