Líder supremo do Irã agradece apoio do Iraque na guerra em nova mensagem

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que permanece afastado da vida pública desde a sua indicação, agradeceu ao Iraque o apoio na guerra contra Estados Unidos e Israel em uma mensagem escrita difundida neste domingo (29) pela imprensa iraniana.

Khamenei manifestou sua gratidão à máxima autoridade religiosa e ao povo iraquiano por sua postura firme contra a agressão ao Irã, informou a agência de notícias ISNA.

A mensagem foi dirigida ao grande aiatolá Ali al Sistani, figura de destaque para milhões de xiitas no Iraque, país vizinho do Irã, e em todo o mundo.

No início de março, o líder religioso nonagenário — nascido no Irã, mas que reside há décadas na cidade sagrada iraquiana de Najaf — fez um chamado a "todos os muçulmanos" para que denunciassem "a guerra injusta" contra a República Islâmica.

Mojtaba Khamenei, sucessor de seu pai Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, o primeiro dia dos ataques americanos e israelenses, ainda não apareceu em público e tem-se limitado a emitir comunicados escritos.

Sua ausência alimenta as especulações sobre o seu paradeiro. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a questionar se ele continua vivo.

A televisão estatal e vários funcionários iranianos afirmam que ele está se recuperando de ferimentos sofridos em um ataque e exibem imagens suas regularmente, mas sem especificar quando foram feitas.

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