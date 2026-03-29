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Equador perde Piero Hincapié e Denil Castillo para amistoso contra Países Baixos

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AFP
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Repórter
29/03/2026 15:16

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O Equador sofreu baixas com as lesões do zagueiro Piero Hincapié e do meio-campista Denil Castillo, pouco antes do amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 que fará contra os Países Baixos, na terça-feira, em Eindhoven, informou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) neste domingo (29).

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Hincapié, um dos jogadores equatorianos de maior destaque na Europa, foi titular na partida de sexta-feira contra o Marrocos, em Madri, que terminou empatada em 1 a 1. O zagueiro, que joga no Arsenal, foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo. 

O técnico do Equador, Sebastián Beccacece, informu no sábado que o zagueiro havia sofrido uma "contratura" e vinha sendo avaliado. No entanto, a FEF anunciou neste domingo que tanto Hincapié quanto Castillo, meio-campista do Midtjylland, da Dinamarca, foram vetados para a partida de terça. 

Ao contrário de Hincapié, Castillo não entrou em campo no jogo contra os marroquinos.

"Eles passaram por exames médicos e de imagem e, com base na avaliação realizada, os dois jogadores foram retirados da lista de convocados", afirmou a federação em um comunicado, sem especificar o tipo de lesão que os jogadores apresentam. 

Os resultados dos exames "foram imediatamente encaminhados aos seus respectivos clubes, onde iniciarão seus processos de recuperação", acrescentou a FEF. 

O Equador vai enfrentar a seleção holandesa na terça-feira, no PSV Stadion, em Eindhoven. O último confronto entre as duas equipes - durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar — terminou empatado em 1 a 1. 

O Equador fará este ano sua quinta participação em Copas do Mundo. Os equatorianos estão no Grupo E ao lado de Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim. 

Já a seleção holandesa vai jogar no Grupo F, juntamente com Japão, Tunísia e o vencedor do duelo da repescagem europeia entre Polônia e Suécia.

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pld/raa/aam

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