Ataques de Israel no Líbano mataram mais de 1.200 desde o início da guerra

Os ataques israelenses no Líbano provocaram 1.238 mortes desde o início da guerra em 2 de março, incluindo 124 crianças, e deixaram mais de 3.500 feridos, informou neste domingo (29) o Ministério da Saúde.

Segundo o balanço oficial, 49 pessoas morreram entre sábado e domingo, incluindo 10 socorristas e três jornalistas. Além disso, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios e pelas ordens de expulsão do Exército israelense.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lk-mby/an/pb/fp