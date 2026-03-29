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Tottenham anuncia saída do técnico Igor Tudor

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AFP
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Repórter
29/03/2026 13:52

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O Tottenham, que atualmente ocupa a 17ª posição da Premier League e trava uma batalha direta pela permanência na elite do futebol inglês, anunciou neste domingo (29) a saída "em comum acordo" do técnico croata Igor Tudor, após apenas sete partidas no comando do clube londrino. 

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Com cinco derrotas nesses jogos, o Tottenham foi eliminado da Champions League e, na Premier League, mantém uma vantagem de apenas um ponto em relação à zona de rebaixamento.

O treinador de 47 anos não deu entrevistas após a derrota por 3 a 0 no último fim de semana diante do Nottingham Forest, um rival direto na luta para evitar a queda, ao saber, pouco depois da partida, que seu pai havia falecido. 

"Confirmamos que a saída do técnico Igor Tudor foi acordada em comum acordo, com efeito imediato", afirmou o clube em um comunicado.

"Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil", acrescentou o clube do norte de Londres, que afirmou que um anúncio referente ao novo técnico seria feito "no devido tempo". 

A próxima partida dos Spurs será daqui a duas semanas, fora de casa contra o Sunderland. 

Tudor foi contratado em fevereiro, após a demissão de Thomas Frank, mas o croata não conseguiu deter a espiral descendente do time, que agora luta para evitar seu primeiro rebaixamento desde 1977. 

O Tottenham foi eliminado de todas as copas e não vence uma partida da Premier League desde dezembro.

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kca-dam/an/dr/aam

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