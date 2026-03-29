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Homem é preso após atropelamento que deixou sete feridos na Inglaterra

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Repórter
29/03/2026 10:35

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Sete pessoas ficaram gravemente feridas em um atropelamento intencional na noite de sábado (28) em Derby, uma cidade na região central da Inglaterra, informou a polícia neste domingo.

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"Sete pessoas ficaram gravemente feridas, mas suas vidas não correm perigo e podemos confirmar que, ao contrário das especulações online, não houve mortos", afirmou a polícia. 

O veículo, um Suzuki Swift preto, atropelou os pedestres por volta das 21h30 locais (18h30 de Brasília) de sábado. 

Os policiais prenderam um homem de origem indiana no centro da cidade, que fica a 60 quilômetros de Birmingham, indicou a força de segurança de Derbyshire.

"Agentes interceptaram um veículo suspeito de estar envolvido nos fatos (...) o motorista, um homem na faixa dos 30 anos, foi detido", acrescentou.

"Ele foi detido por tentativa de homicídio, provocar lesões graves por condução perigosa e agressão com intenção de causar danos graves", explicou a polícia.

Os sete feridos foram levados para o Royal Derby Hospital e o Queen’s Medical Centre, na cidade vizinha de Nottingham.

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gmo/maj/pc/meb/fp

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