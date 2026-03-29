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Irã ameaça atacar o porta-aviões USS Abraham Lincoln

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Repórter
29/03/2026 09:02

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O comandante da Marinha do Irã, Shahram Irani, afirmou neste domingo (29) que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln será atacado se entrar em uma área de alcance de tiro.

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"Assim que o grupo aeronaval do USS Abraham Lincoln estiver ao alcance, vingaremos o sangue dos mártires do navio Dena lançando diferentes tipos de mísseis", afirmou, em declarações veiculadas pela televisão estatal, em referência à fragata iraniana afundada pelas forças dos Estados Unidos em 4 de março.

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bur/mz/sg/pc/an/fp

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