Irã ameaça atacar o porta-aviões USS Abraham Lincoln

O comandante da Marinha do Irã, Shahram Irani, afirmou neste domingo (29) que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln será atacado se entrar em uma área de alcance de tiro.

"Assim que o grupo aeronaval do USS Abraham Lincoln estiver ao alcance, vingaremos o sangue dos mártires do navio Dena lançando diferentes tipos de mísseis", afirmou, em declarações veiculadas pela televisão estatal, em referência à fragata iraniana afundada pelas forças dos Estados Unidos em 4 de março.

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