Cerca de 8 milhões de pessoas compareceram a protestos contra Trump nos EUA, segundo organizadores

Aproximadamente oito milhões de pessoas participaram neste sábado (28) dos protestos nos Estados Unidos contra as políticas do presidente Donald Trump, informou o movimento "No Kings" (Sem Reis).

"Ao menos 8 milhões de pessoas se reuniram hoje em mais de 3.300 atos nos 50 estados" do país, indicou o organizador das mobilizações em comunicado à imprensa.

As autoridades americanas não proporcionaram uma contagem oficial do número de participantes nas manifestações deste sábado.

Segundo os organizadores, houve aproximadamente um milhão de participantes a mais em comparação com as últimas manifestações do movimento "No Kings", realizadas em outubro do ano passado.

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