Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cerca de 8 milhões de pessoas compareceram a protestos contra Trump nos EUA, segundo organizadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/03/2026 22:06

compartilhe

SIGA

Aproximadamente oito milhões de pessoas participaram neste sábado (28) dos protestos nos Estados Unidos contra as políticas do presidente Donald Trump, informou o movimento "No Kings" (Sem Reis).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ao menos 8 milhões de pessoas se reuniram hoje em mais de 3.300 atos nos 50 estados" do país, indicou o organizador das mobilizações em comunicado à imprensa.

As autoridades americanas não proporcionaram uma contagem oficial do número de participantes nas manifestações deste sábado.

Segundo os organizadores, houve aproximadamente um milhão de participantes a mais em comparação com as últimas manifestações do movimento "No Kings", realizadas em outubro do ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/msp/cr/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

eua manifestacao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay