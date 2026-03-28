Exército de Israel detecta lançamento de míssil do Iêmen
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O Exército israelense anunciou neste domingo (29, data local) que um novo míssil foi lançado do Iêmen contra Israel, e acrescentou que seus sistemas de defesa aérea "estão em ação para interceptar a ameaça".
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Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram no sábado dois ataques com mísseis contra Israel, os primeiros desde a eclosão do conflito em 28 de fevereiro.
As forças armadas israelenses "identificaram o lançamento de um míssil do Iêmen contra o território israelense. Os sistemas de defesa aérea estão operando para interceptar a ameaça", segundo um comunicado.
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