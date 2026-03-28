Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército de Israel detecta lançamento de míssil do Iêmen

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/03/2026 21:09

compartilhe

SIGA

O Exército israelense anunciou neste domingo (29, data local) que um novo míssil foi lançado do Iêmen contra Israel, e acrescentou que seus sistemas de defesa aérea "estão em ação para interceptar a ameaça".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram no sábado dois ataques com mísseis contra Israel, os primeiros desde a eclosão do conflito em 28 de fevereiro.

As forças armadas israelenses "identificaram o lançamento de um míssil do Iêmen contra o território israelense. Os sistemas de defesa aérea estão operando para interceptar a ameaça", segundo um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-abs/lb/cr/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra iemen ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay