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Tuchel elogia Maguire mas lista outros zagueiros com mais chances de disputar Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
28/03/2026 18:50

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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, revelou neste sábado (28) que o zagueiro Harry Maguire é apenas o quinto em sua hierarquia para a posição, às vésperas da convocação definitiva para a Copa do Mundo, uma revelação que diminui significativamente as esperanças do jogador de disputar seu terceiro mundial.

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Convocado pela primeira vez desde setembro de 2024 para esta Data Fifa de março, Maguire yrbr seus primeiros minutos na 'era Tuchel' durante o empate em 1 a 1 no amistoso contra o Uruguai, na última sexta-feira.

O treinador alemão reconheceu que o defensor do Manchester United (que em sua carreira disputou 65 jogos pela seleção inglesa) teve um desempenho "muito bom com a bola nos pés, se mostrou muito sereno, forte no jogo aéreo e uma arma nas jogadas de bola parada".

No entanto, ele listou em seguida os nomes de outros jogadores que coloca à frente de Maguire, de 33 anos, na hierarquia da seleção para a posição dele. 

"Há outros jogadores que eu gostaria de ver. Considero que outros estão à frente dele, jogadores com um perfil diferente. Vejo Ezri Konsa à frente dele. E também Marc Guehi. Isso não é segredo. Acredito que Trevor Chalobah, em termos de mobilidade, também está ligeiramente à frente dele. E John Stones também, embora ele tenha estado lesionado", declarou Tuchel.

Harry Maguire terá apenas mais uma partida com sua seleção para tentar convencer Tuchel: o amistoso marcado para terça-feira, contra o Japão, em Wembley. 

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo (que será disputada de 11 de junho a 19 de julho), ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

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smg/pb/lle/ah/dr/raa/aam

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