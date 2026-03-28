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Navio de assalto anfíbio dos EUA chega ao Oriente Médio

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AFP
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Repórter
28/03/2026 17:05

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O navio de assalto anfíbio USS Tripoli chegou ao Oriente Médio, informou, neste sábado (28), o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em meio às especulações sobre o possível destacamento de tropas americanas em território iraniano.

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A embarcação, cuja base habitual fica no Japão, chegou à região na sexta-feira, indicou o Centcom em uma publicação no X.

O comando militar detalhou que este porta-helicópteros lidera um grupamento naval que inclui "cerca de 3.500" marinheiros e soldados do Corpo de Fuzileiros Navais.

O grupamento também inclui "aviões de transporte e de combate, bem como meios de assalto anfíbio e ativos táticos".

A publicação está acompanhada de quatro imagens, incluída uma que mostra vários helicópteros Seahawk no convés da embarcação.

Outra fotografia mostra um caça F-35, capaz de decolar e pousar no USS Tripoli.

Na sexta-feira, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que Washington poderia conquistar seus objetivos no Irã sem o uso de forças terrestres.

Mas o presidente Donald Trump mantém há várias semanas uma certa ambiguidade sobre essa alternativa.

Vários veículos de comunicação americanos informaram nos últimos dias que o presidente cogita enviar em breve pelo menos 10 mil militares ao Oriente Médio.

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rle/sst/msp/cr/vel/rpr

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